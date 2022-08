Läänemere gümnaasiumi direktor: kõige naljakam, et eestikeelse hariduse küsimust tõesti „lahendatakse“

Üks peamistest probleemidest on kompetentsete õpetajate puudumine. Eks sellest räägivad praegu kõik. Kuid tõsi on see, et üksnes sel aastal jääb puudu umbes tuhatkond spetsialisti. Nii eesti- kui venekeelsed koolid sõna otseses mõttes ägisevad sel aastal selle all, et ei suuda õpetajate puudusel tunniplaane kokku saada.