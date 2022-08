FAKTIKONTROLL | Vandenõuteooria - kas Darja Dugina surnukeha põles täielikult või ei?

Esiteks, on vastuolu uudistega, et „pärast kustutamist leiti autost surnukeha“. Mitmed monteerimata videod sündmuskohalt näitavad , et surnukeha lebab sõiduteel üsna kaugel teeservas. Eemal põlevast autost. Veel enam, üks nendest samadest videotest käis koos Mashi-kanalil oleva sõnumiga . Kuigi eespool lingitud videos on selgelt näha, et see nii ei ole, siis on kaadris näha, kuidas riided on peaaegu täiesti terved.

Kontrollides 21. augusti uudiseid, siis tegelikult „väga ära põlenud“ surnukeha kohta nii väikestest, kui ka suurtest väljaannetest väga infot ei leiagi . Vastab tõele, et uurimiskomitee määras surnukehale bioloogilise, geneetilise, füüsikalis-keemilise ja plahvatusohtliku ekspertiisi, kuid see on vägivaldsete surmajuhtumite puhul tavaline praktika . Lisaks on veel olulisi asjaolusid.

Matus sillutas teed mitmele vandenõuteooriale, mis levisid ka meediaväljaannetes. Näiteks tuntud ajakirjanik Arkadi Babtšenko väitis , et „keegi tegelikult Darja autot õhku ei lasknudki“ ja „et kirstus on elus isik“.

Veidi enne, kell 00:59 teatas Lenta.ru , et „keha ei ole võimalik kohapeal tuvastada, sest see põles täielikult maha.“ Nad viitasid oma loos Telegrami kanalile Mash , kus info ja video juhtumist ilmus 21. augustil 00:43.

Esimesed uudised, mis Vene meedias juhtumi kohta ilmusid viitasid sellele, et pommi tagajärjed olid väga traagilised. Näiteks ööl vastu 21. augustit, Moskva aja järgi kell 1:44 öösel, teatas Kommersant , et „pärast kustutamist leiti autosalongist tugevalt põlenud surnukeha, arvatavasti naine“ ja, et „tema isiku tuvastamiseks on vaja teha geneetiline uuring.“ Hiljem tuli uudisteagentuur Interfax välja samalaadse teatega.

Teiseks, ei põlenud Dugin autosse sisse. Põlenud auto fotodelt on näha, et sõidukil ei ole katust, mis käib kokku infoga, et plahvatuse tagajärjel rebenes auto katus maha ja autot juhtinud Dugina paiskus välja.

Telegrami kanal Sota postitas hea kvaliteediga foto Dugina avatud kirstust. Fotolt on selgel näha, et näol on rohkem kui üks iluviga. Arvestades plahvatusest tekkinud jõudu ja kukkumist sõidueele, siis pole see üllatav. Meigikuntsnike võimalused on tänapäeval küll ülikõrged, kuid Dugina ei oleks saanud nii kõvasti põletada nagu väidetakse, sest ta lendas plahvatuse hetkel autost välja.

Praegu on ainult üks teadaolev versioon kohtuekspertiisist, mille avaldas 23. augustil Telegrami kanal 112. Seal seisab: „Ajakirjaniku surm saabus peaaegu silmapilkselt šoki tagajärjel, mis oli põhjustatud raskest kaasuvast vigastusest ja traumaatilisest jäseme amputatsioonist. Tõsi, see ei ole veel ametlik teave uurimisasutustelt, kuid muid andmeid kättesaadaval veel pole.

Hetkel on enam-vähem aru saada, et ainuke pädev argument, millele vandenõuteooriad toetuvad on see, et mõned esialgsed teated surmast sisaldasid endas infot, et laip põles õnnetuses täielikult. Võib eeldada, et ajakirjanikud, kes sündmust esimesena kajastasid, said oma eksliku info Telegramist või õiguskaitseallikatelt ning tegid kiiruga kajastades vea.

Mis puudutab teooriat selle kohta, et on kaks surnukeha, siis arvestades kui palju on juhtumi ümber tunnistajaid, siis oleks seda vale üsna võimatu varjata. Samuti tasub ära märkida, et sotsiaalmeedias leviv pilt Dugina põlevast autost, on tegelikult tehtud Kasahstanis 2013. aastal. Pärast kütusetankeri plahvatust.

Otsus: Pigem vale. Vandenõuteoreetikud on võtnud aluseks esimesed teated Darja surma kohta, kuid tegelikult lendas tema surnukeha autost välja ega põlenud autosse. Pilt Darjast kirstus on seega suure tõenäosusega manipuleerimata.

Artikkel on tõlgitud RusDelfi venekeelsest faktikontrolli loost.