FAKTIKONTROLL | Kas Martin Helme rääkis jääkarude, korallrahu ja Maldiivide uppumise kohta tõtt?

Mitmed kliimamuutuste suhtes skeptilised allikad on viidanud „valele“ väitele aastast 1988, et Maldiivid upuvad järgmise 30 aasta jooksul. Artiklid viitavad The Canberra Times ajalehele, mis raporteeris, et „Ametnike andmeil ohustab tõusev merepinna tase täielikult katta [Maldiive] järgmise 30 aasta jooksul“ (A gradual rise in average sea level is threatening to completely cover this Indian Ocean nation of 1196 small islands within the next 30 years, according to authorities.) Küll aga ei ole ajalehe artiklis viidatud allikatele ning Faktikontroll ei leidnud ka seda kinnitavaid teaduslikke andmeid.