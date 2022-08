Natalie Mets kritiseerib Pomerantsi kriitikat: tipprestodes mõnulemisega edvistamise asemel ootaks ettepanekuid, kuidas inimesi hoida

Olen töötanud nii klienditeenindajana baaris ja toitlustusasutuses kui teinud ka lühiajalist praktikat restorani köögis. Lisaks tunnen palju inimesi, kes on ise baaripidajad, kokad võid hõivatud teenindussektoris. See on väga karm valdkond, kurnab nii vaimselt kui füüsiliselt ning töömaht ja -tingimused ei ole kindlasti tasakaalus palga ega hoiakutega, mida kliendid tihti võtavad.