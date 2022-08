Tallinn on joodikutega hädas. Kas Viljandi eeskujul luuakse neile eraldi park?

Linnaosavalitsustele on teada piirkonnad, kus joobes inimestele meeldib aega viita, ja need kohad on kaardistatud. Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe sõnas, et neil on lausa 20 sellist ala, mida käivad peale politsei jälgimas ka palgatud patrullsalgad. „Kui nad näevad sellist tegevust [avaliku korra rikkumist], siis palutakse tegevus lõpetada ning vajaduse korral kutsutakse appi ka politsei, kiirabi või päästeamet,“ lisas ta.