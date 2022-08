Illar Luht: ideaalne riik, millest ungarlased unistavad, on ideoloogiliselt kuningriik ja vormilt impeerium

Lääne ühiskonna juurteks peetakse üldiselt kreeka-rooma ning juudikristlikku kultuure, kuigi need kaks on teineteisega antagonistlikus vastuolus ja ajaloost teame, et teise edu tõi kaasa esimese allakäigu ning renessanss, millega kaasnes antiikmaailma taasavastamine, hakkas omakorda aeglaselt, aga järjekindlalt, lammutama kristliku elukorralduse aluseid. Toimub aga ka rahvusromantikast ja renessansideedest kantuna kreeka-rooma maailmale hingelähedasemate paganlike ehk polüteistlike religioonidest lähtuvate tsivilisatsioonide taaselustamise katse. Mitmed neist pole täiesti välja surnud olnudki – pigem varjusurmataolises seisundis.