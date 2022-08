VIDEO JA FOTOD | Mis kapo hoone, hoopis moodne kunstitempel. MUBA avab Tallinna südames uksed

Majas torkab silma väikeseid detaile, mis eristavad seda nn tavapärasest õppeasutusest. Näiteks seegi, et kooli kohvikus on aukohal klaver. Lisaks on majas suur lift, kuhu mahub kas või 40 inimest. Tegu pole suurustamisega, vaid lift on nii suur ikka tehnilistel põhjustel – lisaks inimestele on vaja vahepeal transportida suuri esemeid nagu nt tiibklaver või helitehnika.

Põletavaim küsimus taolise hiigelprojekti puhul on ikka maksumus. „Peab rõhutama, et kõik see pole mitte Eesti maksumaksja raha eest, vaid ka Euroopa Liidu tugev õlg on all,“ lausus Steiner. Ta selgitas, et ehituse kui sellise raha tuligi Euroopa Liidult – 41 miljonit eurot pluss käibemaks. Sisustuse kulud aga kattis Eesti riik, see on tema sõnutsi kokku 5,1 miljonit eurot pluss käibemaks.