FAKTIKONTROLL | Väidetavad vereklombid ei ole COVID-19 vaktsiinide põhjustatud

Arstid see-eest ei näe, et oleks kuidagi võimalik, et surnutelt hakatakse verest hüübeid välja võtma ning neid kadunukese lähedastele jagama. Nende kinnitusel ei ole ka tõenäoline, et trombid peale vaktsineerimist tekiks.

Selliseid postitusi teevad mitmed erinevad kasutajad. Esimesena hakkasid need levima populaarsust koguvas USA Facebooki grupis „Died Suddenly News“ (Uudised äkksurmast, inglise k.), kus inimesed jagavad oma lugusid sellest, kuidas nende lähedased on äkitselt surnud. Reeglina seostatavad postitajad äkilisi surmi koroonavaktsiiniga.

Peagi hakkasid ka Eesti vaktsiinivastased lehed ja grupid USA grupist postitusi eesti keelde tõlkima.

Mida väidetakse?

Eraldi kategooriaks on USA grupis muutunud vereklompide postitamine. Nagu mainitud, postitavad inimesed Facebookis pilte väidetavatest klompidest koos mõõtevahendiga.

Piltide juures on tekstid, kuidas postitaja lähedane suri ja pildil on kadunukese verest leitud vereklombid. Mis viitab sellele, et surma puhul (on selle põhjuseks siis vaktsiin või miski muu) on lähedaste kätte antud vereklombid, mille nad üles pildistavad ja sotsiaalmeediasse postitavad .

Teine variant võib olla, et arst pildistab need ise üles ja jagab siis pilte hoopis lähedastega. Ühe postituse puhul väidab matusekorraldaja, et tegeleb hoopis ise taoliste leidude jäädvustamisega.

Kuidas on tegelikult?

Vere hüübimine veenides ehk trombide tekkimine on tõsine, kuid üsna sage meditsiiniline nähtus. Haigus võib viia infarkti või insuldini ja need omakorda surmani (1). Trombide tekkimiseni viib ebatervislik eluviis. Näiteks suitsetamine ja ülekaalulisus, mida seostatakse kõige sagedamini veresoonkonna haigustega, sealhulgas trombidega.

2021. aasta alguses, mil algas laiem COVID-19 vastane vaktsineerimine, levis kuuldus, et vaktsiin põhjustab samuti trombe ehk on inimestele eluohtlik. Reaalsuses on rasked kõrvalnähud COVID-19 vastastel vaktsiinidel üliharuldased.