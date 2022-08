JUHTKIRI | Surume peale Euroopa elektrituru remonti

Viimased ööpäevad on Eesti öistele elektritarbijatele olnud meeldivad, sest on olnud võimalik tarbida tõeliselt odavat elektrit (mõni sent kilovatt-tunni eest). Aga suuremale osale elektritarbijatele kinnitab see paraku elutarkust, et elektrit saab poolmuidu põhiliselt ajal, kui sul seda eriti vaja pole.