FAKTIKONTROLL | EKRE häälekandja levitab valeinfost läbi imbunud kliimadeklaratsiooni

Viienda argumendina on kirjas, kuidas puudub teaduslik alus väita, et kliima soojenemine põhjustab intensiivsemaid üleujutusi, orkaane ja muid looduskatastroofe.

See, mille alusel hetkel kliimapoliitikat maailmas aetakse, on ajendatud valedest mudelitest, väidab kolmas argument. Deklaratsiooni järgi ei ole kliimapoliitikat tehes arvesse võetud, et CO2 emissioonid on tegelikult kasulikud.

Teises argumendis seisab, et kliima küll soojeneb, kuid see käib palju aeglasemalt, kui ÜRO Valitsustevaheline kliima nõukogu (IPCC – Intergovermental Panel of Climate Change) seda on ennustanud.

Esimene punkt ütleb, et kliimamuutused on isetekkelised: „Maa kliima on planeedi eksisteerimise aja jooksul varieerunud, looduslikult külmade ja soojade faasiga.“

Deklaratsioonis on kirjas kuus argumenti, mis peaksid näitama, et kliima pole nii suures ohus, kui avalikkus arvab.

Deklaratsioonist ja The Daily Scepticu tehtud kokkuvõttest ajendatud eestikeelset Uute Uudiste artiklit on jagatud Facebookis kümneid kordi, muu hulgas sellistes gruppides nagu „EKRE VÕIMULE!“, „Patriootliku Eesti sõbrad – rahvusriigi sõbrad“ ja „Vaba sõna“. Deklaratsiooni kajastas ka SAPTKi väljaanne Objektiiv.

Lõpetuseks on kirjas, kuidas kliima hädaolukorda pole olemas. Sellega seisavad allakirjutanud vastu ÜRO null-süsihappegaasi kokkuleppele, mille eesmärk on viia kasvuhoonegaaside tootlus nullile võimalikult lähedale.

Deklaratsioonile on alla kirjutanud üle 1100 inimese, kellest suur osa on tegelikult seotud nafta- ja gaasitööstusega. Allkirjastajate hulgas on küll palju teadlasi, kuid neist vaid käputäiel on kokkupuude kliimateemadega.

Kuidas on tegelikult?

Faktikontroll võttis deklaratsioonis olevad väited ükshaaval ette.

Soojenemise taga on looduslik variatiivsus, on kirjas Uute Uudiste artiklis.

Looduslikud muutused kliimas on täiesti normaalsed ja need on toimunud pikalt (1).

Küll aga on viimase 400 000 aasta jooksul jäänud CO2 tase õhus alla 330 osakese miljoni kohta (ppm) ehk alla looduslike muutuste piiri. Tänaseks on see number palju kõrgem. Näiteks 2015. aastal mõõdeti osakeste suuruseks 400 ppm’i (2), millele on järgnenud vaid kasvutrend.

„Soojenemine on prognoositust palju aeglasem“ – tegemist on reaalsusele vastupidise väitega. Tegelikult avaldas Valitsustevaheline kliima nõukogu (IPCC) 2022. aasta veebruaris, kuidas kliima soojeneb kiiremas tempos, kui eksperdid varem arvasid (3).

„Iga edasine ülemaailmsete kohanemise ja leevendamise meetmetega viivitamine jätab kasutamata lühikese ja kiiresti sulguva võimaluse tagada kõigile elamisväärne ja jätkusuutlik tulevik,“ seisab IPCC raportis (4).

Tänaseks on kliima soojenenud 1,1 kraadi kõrgemaks, kui oli keskmine temperatuur enne tööstuasajastut. Ekspertide hinnangul on kriitiline piir on 1,5-kraadine soojenemine (5), pärast seda on tagajärjed pöördumatud.

Kliima on seega ennustatust hoopis kiiremini soojenenud, sest kriitiline piir on kätte jõudmas oodatust kiiremini.