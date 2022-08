FAKTIKONTROLL | Paanika elektriautodega – ei, need ei sure külmakartusest välja

Käsitletakse tõepoolest, ent lehekülg on juba korduvalt jälgijaid valeväidetega eksitanud.

Nii ka seekord. Facebooki lehekülg väidab postituses, et elektriauto on kordades keskkonnaohtlikum liikumisviis, kui seni on teatud.

Postituse pilt ja sisu on levinud ka välisriikides ning need valeväited on juba ümber lükanud näiteks Belgia ja Kanada faktikontrollijad.

Facebooki andmetel on eestikeelne postitus jõudnud ca 200 000 inimeseni ning seda on jagatud edasi enam kui 3300 korda.

Mida väidetakse?

„Elektriautod - suurim pettus, mida maailm kunagi näinud on?“ küsitakse postituse sissejuhatuses. Autor väidab, et kui jääda elektriautoga lumetormi, siis kolmetunnises ummikus tühjeneksid autoakud täielikult.

„Sest elektriautodel põhimõtteliselt pole kütet,“ põhjendab autor.

Autor kirjeldab, et sellises olukorras võib elektriauto öö otsa tänavale kinni jääda.

„Autot pole, kütet pole, kojamehi pole, raadiot pole, GPS-i pole, aku on ammu tühi,“ loetleb ta väidetavaid elektriauto puuduseid.

Kuigi juttu tehakse lumetormist, siis leiab postituse autor, et sama probleem ootab elektriauto omanikke ka suviti: akud tühjenevat hetkega.

Postitusega koos on pilt autodest, mis on lumetormis kinni jäänud. Tegemist on Ameerika Ühendriikides, Chicagos toimunud lumetormiga, mis leidis aset 2. veebruaril 2021. aastal. Ei ole teada, kas pildil kujutatud autod on elektrilised või ei, kirjutab AFP faktikontroll .

Kuidas on tegelikult?

Temperatuurid küll võivad mõjutada elektriauto tööd, kuid ekspertide hinnangul ei ole see muutus nii märgatav, kui on kirjeldatud postituses.

Eesti esimese Tesla omanik ja elektriautode ekspert Mario Kadastik selgitas faktikontrollile elektriautode akude olemust ja seda, kuidas postituse sisu ei käi kokku reaalsusega.

„Eeldades, et inimene jäi teele ca 60 protsenti laetud akupakiga, on ta autol rahulikult üle kümne tunni kliimatööd ning kui vähendada võimsust, siis rohkemgi,“ selgitas Kadastik, et auto väljasuremise pärast sellises olukorras tegelikult muretsema ei pea.