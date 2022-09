INTERVJUU | Riigiduuma endine liige: Putinil on hulk „kõrvalekaldeid“ ja selle pärast ta ka oma abielu lahutas

Endine Vene riigiduuma liige Ilja Ponomarjov andis augusti algul Ukraina ajakirjanikule Dmõtro Hordonile skandaalse intervjuu, milles muu hulgas rääkis, et Putinit kahtlustati varem homosuhtes Dmitri Medvedeviga ja armulugu iluvõimleja Alina Kabajevaga mõeldi Kremlis välja avalikkuse jaoks, et rõhutada Putini kui naistemehe kuvandit. Ponomarjovi sõnul olevat see meediaprojekt aga Putinit väga vihastanud ja selle tõttu olevat käskinud ta Kremli-lähedastel ajakirjanikel need kuulujutud lõpetada.