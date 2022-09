POLIITKOLUMNIST | Margit Sutrop: austusest ja moraaliseadusest inimese südames. Meenutades Elizabeth II-st

Kui Raul Rebane hurjutab oma Facebooki lehel ajakirjandust, et on piinlik ja ebaeetiline, kui ajakirjandus hakkab loetud tunnid peale Elizabeth II-se lahkumist tegema uudiseid sellest, kui palju ta sai palka või kui palju oli tal vara, siis nõuab ta austust nii monarhia institutsiooni kui ka Elizabeth II-se isiku vastu, osutades sellele, et „Elizabeth II oli üks lugupeetavamaid riigipäid, erakordne naine, kelle jälg jääb veel põlvkondadeks Euroopa ajalukku“.