On reede, kell on napilt kuus saanud ja lennukilt tulnud inimesed kiirustavad rongile. Kuninganna surmast pole möödunud 24 tundigi, kuid linn on juba Elizabeth II piltidest must-valge: on kuninganna pilte, millele on lisatud sünni- ja surmakuupäev, ning on ka selliseid, millega on pisut rohkem vaeva nähtud. Näiteks üks, millel teineteist vaatavad kaks Elizabethi – üks 20. eluaastates kuninganna, kes on kindlasti väga uhke selle üle, kuhu ta jõudnud on, ja teine juba väärikas eas.