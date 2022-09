Tartu ülikooli üliõpilaskonna esimees mainis, et praegused riiklikud õppetoetused on vastuolulised, sest enamikul õpilastel pole võimalik nende kaudu õpinguid esikohale seada. Tudengilt eeldatakse, et ta käib kooli kõrvalt veel tööl ja seda sellisel koormusel, et tasutud saaks nii üür, kommunaalid kui ka ülejäänud elamiskulud.