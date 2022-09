Jaak Aab: Liina Kersnal on kehv faktimälu. Meeleheitel pedagoogid on Reformierakonna enda karuteene

Lihtne lõppjäreldus on see, et õpetajate palgatõus ei ole olnud Reformierakonna prioriteet. Möönan, et Liina Kersna küll pingutas palgatõusu nimel, aga Reformierakonna peaminister Kaja Kallas ja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus teda ei toetanud, küll tegi seda Keskerakonna valitsusdelegatsioon.