FAKTIKONTROLL | Võltsitud reklaamplakat ja väidetav vangistus – Šveitsi energiapoliitika kohta levivad Eestis valed

Nii reklaamplakati kui ka vanglakaristusega seotud info on Šveitsi meedia juba ümber lükanud. Riigi tegelik energiapoliitika ei ole kaugeltki nii karm.

Kuigi valeinfo käib Šveitsi kohta, siis pole veel päris kindel, kas see ka sealt alguse sai. Küll aga on väide jõudnud Eestisse, kus seda jagasid näiteks Uued Uudised, Telegram.ee ja Vanglaplaneet.

Tänaseks on ainuüksi nimetatud väljaannete artikleid näinud umbes 20 000 Facebooki kasutajat.

Levib pilt reklaamplakatist, millel on üleskutse „Kas naaber kütab korteris üle 19 kraadi sooja? Palun teavitage meid“. Plakati järgi on ka teavitajatele on tagatud anonüümsus ja neid ootab ees 200-frangine autasu.