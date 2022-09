Lapse immuunsüsteemi arenguks on kokkupuude mikroorganismidega hädavajalik: nii õpib immuunsüsteem tundma ümbritsevat maailma ja sellele adekvaatselt reageerima. Me kõik teame, et lapse esimesel lasteaia-aastal on ta rohkem haigena kodus kui tervena lasteaias – ja see on ootuspärane. Nii lapse immuunsüsteem õpibki.