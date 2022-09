EPL UKRAINAS | „Me päästsime venelasi venelaste käest“ Odessa kunstimuuseum peitis ära 10 000 teost

Odessa kunstimuuseum on rikas. Neil on 26 Aivazovskit! Vene klassikutest on neil veel näiteks Nikolai Roerichi, Vassili Kandinsky ja Mihhail Vrubeli teosed. Just Odessa kunstimuuseumi kogus on Vrubeli kuulus „Valküür“. Kokku on muuseumis üle 10 000 museaali, aga praegu näeb neist kaduvväikest osa.