ERISAADE | Tüüpvõtted Eesti laenuturul. „Kui nad vahele jäävad, saavad ikkagi raha kätte. Mingit karistust ei järgne“

„[ Kohtuotsuste ] erinevust on võimalik mõõta tuhandetes eurodes. Mõnel veab, mõnel mitte. Enne meie artiklit olid väga vähesed Eestis seda probleemi teadvustanud. Justiitsministeerium , riigi kohus ainult aimavad sellest,“ räägib artikli üks autoritest Oliver Kund.

Andmeajakirjanik Riin Aljas rääkis, et analüüsis selle sarja tarbeks üle 4000 otsust. „Neid inimesi, kelle puhul saame kindlalt öelda, et nad maksavad rohkem kui peaks, oli 487. Kohtuotsused on vahel lühemad kui 1 lehekülge. 1200-st otsusest ei olnud võimalik isegi välja lugeda, kui palju sa pead viivist maksma. Ehkki räägime 487 inimesest, siis tegelikkuses võib neid olla kordades rohkem,“ ütleb ta.