PÄEVA TEEMA | Helir-Valdor Seeder: rahvuslik ja eestimeelne poliitika ei ole vene kaart

Võin Eesti Päevalehe rahustuseks öelda, et Isamaa ei ole võtnud ega kavatse võtta enne valimisi välja vene kaarti. See kaart on meil kogu aeg väljas, nii enne valimisi kui ka pärast valimisi – kui rahvuslikku ja eestimeelset poliitikat Eesti Päevalehe kombel vene kaardiks nimetada. Ükski Eesti Päevalehe poolt nimetatud Isamaa algatus pole tekkinud pool aastat enne valimisi, vaid on olnud Isamaa poliitika pärisosaks juba aastaid.