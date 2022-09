VÕLA VÕIM | Vaata siit: kui erinevalt otsustavad kohtud tegelikult?

Andmetest paljastub, et kui kiirlaenuvõlglane tahaks tagaseljaotsuses viivise vähendamist, peaks ta lootma, et tema kohtuasi satub Tartu maakohtu Jõgeva kohtumajja: viimase aasta jooksul vähendati seal hageja nõutavat viivist tervelt 72% juhtudel. Peaaegu sama suur tõenäosus väiksem viivis saada on neil, kelle võlga vaetakse Tartu maakohtu Võru kohtumajas Põlvas.