Numbriliste näitajate järgi pole Ukraina viimastel päevadel võtnud maastikul ette pealetungitegevusi ning arvatavasti on ka Vene okupandid muutunud passiivsemaks oma väheneva jõudluse tõttu.

Donetski piirkonnas on okupantidel toss väljas. Kui nüüd pisut meenutada, mis toimus kuu-pooleteise eest, siis võtsid nad ette ambitsioonikalt mitmest suunast rünnakuoperatsiooni läbiviimise, et haarata Avdijivka tööstuslinn põhjast ja lõunast. Tulemuseni jõuti ainult ühe väikese küla mastaabis - Piškõ lennuvälja piirkond õnnestus vallutada pärast nädalatepikkuseid veriseid lahingud, kuhu pandi kogu isikkoosseis ja parim tehnika, mis neil oli. Nüüd on seal suhteline vaikus, Piškõst edasi enam sarnast pealetungi pole. Õigupoolest pole lõppenud päeval sealkandis olnud ühtegi pealetungi, mida Ukraina peastaap oleks pidanud vääriliseks ära märkida.