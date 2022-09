PÄEVA TEEMA | Lennart Käämer: kultuuriminister Hartman, ärge kannatage

Mittekodanikelt valimisõiguse võtmine, eestikeelse õppe kehtestamine koolides ja piiride sulgemine Vene kodanikele ei ole kuidagi meie ühiskonna „lõhestamisele“ kaasa aitavad tegurid, nagu ekslikult väidetakse. Vastupidi, see on samm tugevama integreerituse ja elementaarse eneseväärikuse poole. Filtreerides resoluutselt välja Z-sümpaatikud ja kasvatades ümber keelepidurid, me mitte ei lõhesta, vaid kehtestame ennast.