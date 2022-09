Igor Taro: Putinile ja sõjaväe kõrgemale juhtkonnale on arvud tegelikest kaotustest kohale jõudnud

Ukraina on oma mobilisatsiooniprotsessiga kuus kuud ees. Ja nende puhul on tegu üldmobilisatsiooniga. Nad on selle aja jooksul jõudnud oma üksusi välja õpetada koostöös lääneliitlastega ja harjutanud tavavõitlejaid enda polügonidel. Augusti lõpus ja septembri alguses toimunud vastupealetungid näitasidki, et need üksused said lahingküpseks. Venemaal läheb mitu kuud selleni, et midagi sarnast sisse tuua.