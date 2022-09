VASTULAUSE | Evelyn Höglund: Rootsi ei upu, väita sisserände läbikukkumist on pahatahtlik või võhiklik

Muresid on küllaga ja Rootsi uue valitsuse ülesandeks saab olema nendega edasi tegeleda. Aga ikka väga vara on Rootsit veel maha kanda. Kui Rootsis ei oleks sisserännet, ei oleks ka seda stabiilset majandust, head toimetulekutaset, head tervist, üldist kõrget arengutaset ja demokraatiat, mille poolest Rootsi on endiselt üks edukamaid riike maailmas. Aga populiste see ei huvita, sest selle tunnistamisega valijate hääli ei korja.