SÕJARAPORT | Teet Kalmus: kui varem vaatasid venelased sõda kui meelelahutust, siis nüüd on nad ametlikult ise sellesse kistud

Lääne pool on hoopis arusaamine, et Ukraina vajab kiirelt rohkem relvastust, et kasutada ära paarikuulist ajaakent, kus Ukrainal on ülekaal väljaõppinud elavjõus. Ehk siis Venemaa võib need pseudoreferendumid teha, aga neid ei tunnustata, Venemaad ei kardeta ning Venemaa kaotaks maailmas veel sellegi pisukese toe, mida hetkel Hiina ja India talle pakuvad. Hiina pool väljendas eile selgelt, et nad tunnistavad Ukraina territoriaalset terviklikkust ning enam selgemat signaali neil olla ei saa. Läbi olukorra eskaleerimise jääks Venemaa sisuliselt täiesti üksi, ta vajab hädasti ja kiirelt läbirääkimisi.