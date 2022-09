JUHTKIRI | Eesti on ukrainlaste õpetamisele käega löönud

Tallinna linnas on sellise müstilise tõdemusega pidanud puutuma kokku sajad Ukraina perekonnad, kes tahaksid oma lapse kuskile kooli panna. Kohe on juba käes oktoober, kuid Annika ei võta toru. Sest Annika, kelle ülesanne on põgenikele koolikoht leida, on oma töös täiesti üksinda. Pealinna haridusamet nendib vaid: „Ilmselgelt polnud me selleks valmis.“ Aga Annika on ikka üksi ja kooliaeg jookseb.