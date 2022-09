Eestis esinev Tiibeti pärimusmuusik Loten Namling: olen üksik sõdalane

Võitleb lauluga Tiibeti eest

Tiibet on oma pindalalt umbes 1/3 Euroopast ning selle teevad eriliseks üüratud maa- ja loodusvarad. „Tänase rohelise mõtteviisi valguses on meie jõgedel, metsadel ja mägedel tohutu olulisus majandusele ja keskkonnale. Meie jõed annavad joogivett kümnetele miljonitele inimestele. Tiibeti maapõues leidub uraani, kulda. Riigi lõunaosas on suured metsad, mis agressori jaoks tähendab suurt maavara. Mida inimesed ei tea, on see, et me pole ajalooliselt kunagi olnud Hiina osa, mistõttu ei saa Hiina nimetada okupatsiooni enda maa-ala tagasi võtmiseks. See on vale. Okupatsiooni tõttu on surnud 1,5 miljonit tiibetlast. Proovisime 10 aastat, alates 1951. aastast Hiinaga läbirääkimisi pidada, aga ebaõnnestunult ja 1959. aastast oleme täielikult üle võetud. Tiibet on tuntud kui tuhandete kloostrite asupaik. Tänaseks on hävitatud ainuüksi 6000 kloostrit,“ ahastab Loten, mida Tiibet on pidanud läbi elama.