Advokaat: laenuturu põhimure on kohusetundetud võlgnikud ise, hoopis nende vabadust tuleks piirata

Võlgnikke seevastu esitletakse kui kannatanuid, kes on sattunud hätta ja jäänud ebaõiglase süsteemi hammasrataste vahele. Mööda vaadatakse sellest, et just need samad probleemsed võlgnikud on ise kogu tekkinud olukorra põhjustanud. Laenu sissenõudmine kohtute ja inkassoteenuse pakkujate kaudu on siiski võlgniku rikkuva käitumise otsene tagajärg.