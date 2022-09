Kultuuriminister Hartman Lauri Hussarile: punamonumendid kadugu, kuid kultuuriväärtused säiligu

Kultuuriministrina ma ei saa olla nõus, kui punamonumentide eemaldamise tuules tekib lünkliku seaduse tõttu võimalus eemaldada kõiki okupatsiooniajastu skulptuure, mälestusmärke, purskkaeve, ehitisi ja muid rajatisi ilma, et me üldse arutaks nende kultuuriväärtuste üle. Sisuliselt taheti selle eelnõuga vähendada kultuuriministeeriumi kui ka muinsuskaitseameti rolli kultuurimälestiste üle otsustamisel. Kultuuriministrina on minu kohus seista Eesti kultuuripärandi eest.