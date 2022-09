VASTUKAJA | Ülle Matsin: Ukraina õpilaste vastuvõtmine on riigi, KOV ja koolide koostööõppus

Alates sõja algusest veebruarist on Ukrainast Eestisse jõudnud üle 16 tuhande kuni 19-aastast last, kes kõik on pidanud siinses ühiskonnas oma koha leidma. Sellises mahus sõjapõgenike vastuvõtmine ja meie ühiskonda, sealhulgas haridusellu integreerimine ei ole igapäevane tegevus ning see on nõudnud kohanemist ka meie süsteemidel. See on meie riigiasutuste, omavalitsuste ja haridusasutuste ühine väljakutse – koostöö on siinkohal oluline märksõna.