SUUR PÕGENEMINE: Vaata kaardilt, kuhu saab Venemaalt pageda! „Ukraina pole meie ala ja ma ei lähe selle nimel surma.“

Küllap võimekus Eestis kutseid kohale saata puudub ja siinsetel inimestel on null huvi sõdima minna, ent reaalselt on meie riigis sellised „kutsealused“ olemas. (Loe pikemalt Kadri Paasi arvamusloost )

Teiseks on Eestis juba tuhandeid noori mehi, kellele võiks teoorias postkasti saabuda Putini kutse Ukrainasse sõdima minna. Statistikaameti andmetel elas selle aasta alguses Eestis 22 116 Vene passiga meest (vanuses 20–64). Kuna president Putini „osaline“ mobilisatsioon puudutab 18–65-aastaseid Vene kodakondsusega mehi, siis arvestagem, et Eestis elab ligikaudu 23 000 sellist inimest.

Belgrad Serbias on samuti sihtkoht: üks väheseid Euroopa riike, mis on säilitanud otselennuühenduse Venemaaga.

Kõrgõzstanis asuv Biškek ning teised linnad on avatud sisepassiga reisjatele. Usbekistani sihtkohad Samarkand, Urgentš, Fergana on samamoodi olnud sihtkohaks neile venelastele, kes popimatesse riikidesse ei pääse kas välispassi puudumisel või lennupiletite kalliduse tõttu. Kesk-Aasia sihtkohtadesse lendavad need, kel teisi võimalusi pole. Isegi Valgevenesse, Minskisse on parema variandi puudumisel Venemaalt mobilisatsiooni eest pagetud.

Esiteks tuleb Vene kodanikust põgenikul vaadata, mis pass tal on. Erinevalt meist, polegi kõigil venelastel reisimist võimaldavat passi - igapäevaelu see küllap kodumaal ei muuda, sest vaesest riigist saab endale reisimist lubada vaid eliit. Enamik venelasi pole kunagi välismaal käinud. Vene välispassi omavad märksa vähemad inimesed ja seda tuleb eraldi taotleda. Kel välispass olemas, see on õnnega koos.

Pikka aega on Venemaa rikkamat rahvast nähtud Dubaisse kogunemas. See Araabia Ühendemiraatides asuv moodne linn on kallis valik (ainuüksi pilet siia on kordades kallim), kuid siin on jõukamail venelastel võimalusi leida töökoht või ajada äri.

Venemaalt põgenemise kaart

Kaardile on kantud ka numbrid, kui palju lahkus Vene kodanikke riigist ajavahemikul 19. - 25. september. Andmed pärinevad majandusportaalist TheBell, ning need on kogutud kokku Frontexi ja teiste ametlike kanalite andmestikust.

Vaata peamisi põgenemisteid Venemaalt nii lennukiga kui maismaad mööda!

false

Lennupiletite hinnad sööstsid taevasse

Kui Vladimir Putin 21. septembri varahommikul oma teleesinemises teatas, et nüüd on aeg osaliseks mobilisatsiooniks ja kaitseminister Sergei Šoigu nimetas numbrina 300 000 meest, ostsid paljud esimese asjana lennupileti, kuhu iganes oli võimalik. Lendude broneerimisega läks kohe kiireks ning olemasolevad piletid lihtsalt rabati ära.

Otselennud Moskvast viivad näiteks Türgi pealinna Istanbuli ning Jerevani Armeenias: mõlemad sihtkohad on venelastele ka viisavabad. Nädal varem maksis pilet Türki, Istanbuli 20 000 rubla (357 eurot), nüüd aga 70 000 rubla (1250 eurot). Dubaisse saab 300 000 rublaga (5360 eurot). Ilmselgelt on see ajaauk piiratud, mil riigist lahkuda veel saab, nii et kel raha taskus, kasutas isegi kuluka võimaluse ära.

Vaata, lennuradari pildilt, kuidas lennuliiklus suunda muutis pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist!

false

MAAD MÖÖDA

Gruusiasse - kui oodatud on sõjaka naaberriigi mehed?