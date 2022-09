FAKTIKONTROLL | Maailma majandusfoorum ei suuna inimesi oma lapsi kiibistama

„Viimane väga vastuoluline tehnoloogia/poliitika, mida Maailma Majandusfoorum (WEF) on seadnud eesmärgiks normaliseerida, on idee paigaldada inimestele jälgimiskiipe,“ on kirjas postituses.

WEF on pikalt olnud valeinfo rünnakute all. Kuna foorumis on pidevalt blogipostitusi erinevatest tehnoloogia võimalustest, siis kasutavad valeinfo levitajad seda pahatahtlikult ära. Näiteks jagavad nad, et WEF tahab või teeb maailma muutmiseks midagi, milleks neil mõjuvõimu pole.

Maailma majandusfoorum on rahvusvaheline, valitsusväline organisatsioon, mille eesmärk on foorumi enda kirjeldusel „maailma olukorra parandamine, kaasates äri-, poliitilisi, akadeemilisi ja teisi ühiskonna juhte, et kujundada globaalseid, piirkondlikke ja tööstuslikke tegevuskavasid.“

Artikli päises on hoiatus, et „seda artiklit on teistel valeteavet levitatavatel veebisaitidel tahtlikult valesti esitatud. Enne jagamist või kommenteerimist lugege see tükk ise läbi.“

Tegemist on teadusartikliga, kus on uuritud liitreaalsuse ja selle võimaluste kohta. Liitreaalsus (augmented reality) on kõige laiemas mõistes tehnoloogia ja inimese koosmõjul loodav keskkond. Nähtus, mis on kasutusel olnud juba aastakümneid .

Artikkel räägib praegustest võimalustest ning avab potentsiaalseid tulevikuplaane. Tulevikuplaanide all on mõeldud seda, kuidas tehnoloogia võib edasi areneda ja kasutust leida. Tegemist on puhtalt spekulatsioonidega - taaskord, WEF on valitsusväline organisatsioon, millel ei ole mingit seadusandliku või täidesaatvat võimu.

Postituses korduvalt kirjas olev sõna „kiip“ tuleb artiklis kasutatud implantaatide jutust - kuidas tehnoloogia areng saaks aidata nende kasutust laiendada.

Artiklis on kirjas praegused arengud implantaatide vallas, nagu näiteks Neuralink, mis tegeleb implantaatidega, et aidata halvatud inimeste elu parandada. Artikli autor on keskendunud peamiselt sellele, kuidas implantaate saaks meditsiiniliselt kasutada ja kuidas see tehnoloogia võiks töötada.

Väide, et WEF soovib terveid inimesi mikrokiibistada ja kasutada liitreaalsust kontrollitava ühiskonna loomiseks, on seotud suure lähtestamise (The Great Reset) vandenõuga, mille populaarsemate postituste hulgas on alusetud väited , et suur lähtestamine on kuidagi strateegiline osa ülemaailmse eliidi suurejoonelisest vandenõust, kes kuidagi planeeris ja juhtis Covid-19 pandeemiat.

Otsus: Vale. Maailma Majandusfoorum kirjutas teadusartikli meditsiiniga seotud tehnoloogiast, mille valeinfo levitajad tembeldasid laste kiibistamisplaaniks. Foorum lapsi kiibistama ei asu.