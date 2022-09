Minu Kuku. Armastusavaldus klubile, mis muutis mu elu ja mida tänasest enam vanast kohast ei leia

Olid ajad. Mitte need ajad, mida mäletavad Heinz Valgu sugused suurused, kes on andnud Kuku klubi kohta lausa raamatu välja andnud. Või Mart Puki taolised, kes pidid ussinahast läbi pugema ja Nõukogude võimu eripärasid kasutama, et sinna pääseda.