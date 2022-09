PÄEVA TEEMA | Karl Sander Kase: Tallinna linnajuhid, 35 õpilast klassis on liiga palju!

Avatud klassijuhatajatund GAGis. Foto on illustreeriv.

Täna saab Tallinna linnavalitsus rääkida ootamatust olukorrast ning Eestisse saabunud sõjapõgenike lastest. See oleks aga üksnes tähelepanu kõrvale juhtimine tegelikult probleemilt. Juba 2019/20 õppeaastal ületati piirnormi 32 Tallinna koolis. Tänavu taotleti erandit 45 koolis 57-st. See näitab selgelt, et olukorrale pole lahendust leitud.