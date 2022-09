KULTUURIBIIT | Tartu Uue Teatri näitleja Elise Metsanurga playlist

Elise Mesanurk ütleb oma muusikavaliku kohta nii: „Lauludel, mida lauldakse keeltes, millest ma üldse aru ei saa, on mingi suur ja veider võlu. Võiks ju mõelda, et kui ei taha tekstile tähelepanu pöörata, siis võiks instrumentaalmuusikat kuulata, aga millegipärast meeldivad mulle just laulud. Ja nii ma siis kogun erinevatesse esitusloenditesse laule, mis mulle väga meeldivad, aga mille sõnu ma ei mõista. Ühe korra tegin selle vea, et otsisin loo kohta rohkem infot. Selgus, et esitaja oli põhimõtteliselt Lähis-Ida One Direction ja et laul oli imala ja üsna vaimuvaese sisuga. Pärast seda avastust kadus kuidagi huvi seda edasi kuulata. Nii et rohkem ma nende lugude kohta ei uuri, olgu need siis oma päritoluriikide klubipopi esindajad või kaugete kohtade armuvalus bardide serenaadid või tõeliselt sisukad ja kvaliteetsed retrofunk palad kohalikele melomaanidele. Minu jaoks on nad kõik lihtsalt rubriigis „meeldivad, soovin kuulata ja kaasa laulda“. Ja ma laulangi, süüdimatult foneetiliste sõnadega nagu vanal heal ken-lii-libu-daut-juu-ajal.“