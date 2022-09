FAKTIKONTROLL | Taanlased ei lõpetanud alla 50-aastaste vaktsineerimist COVID-19 vastu

Selline informatsioon pani sotsiaalmeedia kihama - jagatakse nii Telegrami artikleid, kui ka muid infokilde sotsiaalmeediast. Mõned postitused väidavad koguni, et vaktsiin keelati alla 50-aastastele.

Info kontekst annab märku nagu Taani vaktsiinipoliitika muutmise põhjus on vaktsiinide ebavajalikkus või koguni kahjulikkus, sest autor on pidanud vajalikuks lisada tõestamata väiteid vähese testimise ja kõrvalmõjude kohta.

Telegrami artikkel on Facebookis kogunud 7500 vaatamist.

Eelmisel nädalal kajastas väljaanne Uued Uudised, kuidas Eesti Tsiviilaliansi juht Priit Vimberg koroonapiiranguid kritiseerib. Ka Vimberg tõi üheks näiteks Taani ja nende alla 50-aastaste vaktsineerimise lõpetamise.

Mida väidetakse?

Telegrami artikli esimesed laused väidavad, et Taani tervishoiusüsteem tegi kannapöörde ning alla 50-aastased saavad vaktsiinisüsti vaid juhul, kui nad kuuluvad riskirühma.

Oma artiklis lisavad nad, et Taani ei lõpeta vaktsineerimist sellepärast, et COVID oleks kuhugi kadunud. Põhjus olevat hoopis see, et „enamikul inimestel on parem põdeda koroonaviirust, kui saada lisa mRNA-süste“.

Üks kasutaja jagab Facebookis Twitteri postitust, mis väidab, et Taanis lausa keelati ära alla 50-aastaste vaktsineerimine.

Tsiviilalianssi, mis pandeemia tippajal kritiseeris tugevalt nii haigust, piiranguid kui ka vaktsiine, juht Vimberg väitis, et „Taanis lõpetati sellest sügisest alla 50-aastaste tervete inimeste vaktsineerimine ja tunnistati, et see sihtrühm ei vaja vaktsiini, sest nad omavad juba piisavat kaitset ning vaktsineerimine ei hoia ära haigestumist.“ Vimberg „unustas“ kontekstiks lisada, et „piisav kaitse“ tuleneb sellest, et Taani väga valdav osa elanikkonnast juba vaktsineeritud.

Kuidas on tegelikult?

Taani on üks Euroopa riikidest, kelle vaktsineerimise hõlmatus COVID-19 vastu, on suurimaid. Nimelt on juba 82 protsenti elanikkonnast vaktsiinikuuri läbi teinud. See teeb 4,78 miljonit inimest.