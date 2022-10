ANALÜÜS | Läti uus parlament on kui värviline kaltsutekk

Valimised võitis Uus Ühtsus – erakond, mis sai valitsuse juhtimise võimaluse imekombel, hoolimata eelmistel valimistel viimaseks jäämisest. Nüüd on nad seimis võitnud 26 mandaati. Teisel kohal on Roheliste ja Talurahva Liit (ZZS), kes sai 16 kohta. Seejärel tuleb Ühendnimekiri 15 ja Rahvusliit 13 kohaga. Uued tulijad Stabiilsuse Eest! ja Progressiivsed said vastavalt 11 ja kümme seimikohta. Populistlik Läti Esimesena kogus üheksa mandaati.