Olga Štraube: sõda toetav metropoliit Eugeni tuleks riigist välja saata

Patriarh Kirill pole siiani seda sõda hukka mõistnud. Kui ta poleks argpükslik, vaid lihtsalt küüniline inimene, võiks ta leida endas mehisust, et öelda umbes taolist: „Ma toetan putinliku Venemaa sõda Ukraina vastu. Mul pole midagi öelda Ukraina inimestele, kuid ma õnnistan neid, kes saadavad Venemaal oma lapsi ja mehi kaevikutesse“. Ainult et ei Kirill ega Putin ei hiilga mehisusega ning eiravad reaalsust. Kõik need pseudovaimulikud ning pseudoajaloolised loengud sõjaajal on häbiks Vene õigeusu kirikule.