Prokurör Ken Kiudorfki möönis süüdistuskõne alguses, et tegu on võrdlemisi tavapäratu kaasusega, sest see puudutab militaartarvete väljatöötamisega tegelevat Haugi. „Tänases julgeolekuolukorras on vastava valdkonna arendamine ülioluline ja eluliselt vajalik. Ühelt poolt müts maha,“ tunnustas Kiudorf ettevõtja Haugi.