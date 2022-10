Vabatahtlik Venemaa-Eesti piiripunktis: nägin teeservas lebamas linaga kaetud naise surnukeha

Eesti Päevalehel õnnestus rääkida laupäeval Koidula piiripunkti vastas asuvas Kunitšina Gora piiripunktis käinud vene vabatahtlikuga. Naine viis seal pikas sabas lageda taeva all ootavatele Ukraina sõjapõgenikele humanitaarabi. Vabatahtlik kirjeldas, et ta oli seal tõesti tunnistajaks ühele surmajuhtumile. „Teeservas lebas linaga kaetud naine,“ kinnitas vabatahtlik. „Põgenikud rääkisid veel kahest teisest surmajuhtumist, aga mina neid ise ei näinud,“ märkis naine, kes on käinud kohapeal ka Luhamaa piiripunkti vastas asuvas Šumilkino piiripunktis.