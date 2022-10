FAKTIKONTROLL | Pilt „Aktuaalsest kaamerast“ on töödeldud – esialgu naljana levinud pildist sai valeinfo allikas

Kuigi esialgsed postitused viitavad, et tegemist on naljaga või on postitajad andnud mõista, et pilt on töödeldud, siis edasipostitajad seda juurde ei lisa – nii tekib postituse kommenteerijatel ettekujutus, et tegemist on päriselt eetris olnud juhtumiga.

Mida väidetakse?

Nimelt levib kuvatõmmis „Aktuaalse kaamera“ saatest, kus uudisteankur esitles kuut erinevat energiasäästu võimalust, mida riigiasutused saaksid kasutusele võtta.

Moonutatud kuvatõmmis sellest saatest näitab aga, justkui olnuks rahvusringhäälingu uudistesaates veel ka seitsmes energiasäästu punkt – „Kaja Kallase valitsuse kohene tagasiastumine“.

2. oktoobril postitas Facebooki leht Levitaja kuvatõmmise ETV uudistesaatest. Neile on jäänud arusaamatuks, kas riigimeedia võis tõepoolest näidata sellist ettepanekut või on tegemist pilditöötlusega. Viimane variant lisati postitusele mitu tundi hiljem.

Kaks päeva hiljem võttis kasutaja Julia sellesama pildi ning jagas seda juba edasi tekstiga, et ettepanekut esitleti televisioonis. Autor lisas, et ei piisa vaid valitsuse tagasiastumisest, vaid „ainuõige lahendus on KOGU valitsuse utiliseerimine“.

Julia postitust jagas edasi kuvatõmmisena järgmine kasutaja, kelle postitus kogus nelja tunniga märkimisväärsed 14 000 vaatamist ja üle 200 jagamise.

Kuidas on tegelikult?

Pilt on pärit „Aktuaalsest kaamerast“, mis oli eetris 15. septembril kell 21 ehk pea kolm nädalat enne valeinfo levimist.

Saatejuht esitles punkte, mida riik saaks rakendada enda halduses olevates asutustes, et hoida kokku elektrikulusid. Need on soovituslikud punktid, mida nimetas riigihalduse minister Riina Solman. Nii saatejuht kui ka minister rõhutasid, et tegemist on võimalike lahendustega, mida alles kaalutakse.

Eelmisel nädalal ütles Solman saates „Terevisioon“, et valdav osa riigiasutusi on juba soovitustega kaasa läinud ja ministeerium on koostanud juba üldise suuniste plaani, mis saab olema riigiasutustele soovituslik, kuna kõik asutused on erineva iseloomuga.