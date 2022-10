Kalev Stoicescu: sõjavõrrand on muutunud. Läbirääkimisi ei tule. Putini ainus mängumuutja on tuumarelv

Ongi parem, kui Putin ei tea täpselt, kuidas NATO vastab, sest see sõltub ka tuumarelva sihtmärgist ja ohvritest. Kuid juba praegu kinnitades, et samaväärne vastus (tuumalöök) jääb tulemata, pigem innustatakse Putinit tuumanupule vajutama. Lääs ähvardas Putinit ka enne 24. veebruarit, et ei maksa Ukraina kallale minna, kuid samas kinnitas, et NATO ei astu Ukraina eest otseselt välja, mis Kremli peremeest lõpuks ei heidutanud. Pigem tekitas talle ettekujutuse, et lääne mittesõjaline vastus on lõpuks kuidagi üle elatav. Lääs peaks sellest õppima, sest Putini ähvardamine veel karmimate majandussanktsioonidega ja küberrünnakutega ei tööta.