Liisa Pakosta: mulle tehti ära

Kui siinsamas kohvikus kolm kuud tagasi kohtusime, olid lootused suured ja õhin õhus. Lõpuks ometi oli muinsuskaitseamet saanud juhi, kelles nähti lootuskiirt, et elu läheb Eestis paremaks. Eriti neil, kes vaevlevad muinsuskaitsealustes hoonetes rangete, elu pärssivate nõudmiste küüsis. Usuti, et viidki läbi reformi, et hakataks rohkem kuulama mälestise omaniku häält ja vajadusi. Paraku seda ei juhtunud. Miks?

Mul oligi ambitsioonikas muudatuste plaan, omanikukeskne, ta on ju kõige parem mälestise kaitsja. Soovisin, et muinsuskaitse tegevus oleks selge, tugineks seadustele ning oleks arusaadav ja ennustatav. See tähendas päris palju muutusi, sest eelkõige pidi muutuma otsuste tegemine. Enamik inimesi tuli sellega mõnusas koostöös kaasa. Muinsuskaitseameti töötajad olid ise samuti mures, et samasuguse asja osas on nad sageli andnud mitu täitsa erinevat vastust. Paraku selgus, et muudatuste tegemiseks ei õnnestunud mul koostöö kultuuriministeeriumiga, kelle jaoks olid asjad liiga kiired ja liiga põhjalikud. Lõpuks jõudsime eriarvamusteni põhimõttelistes küsimustes.

Mis need olid?

Eeskätt Viljandi lossivaremed ja Narva vanalinn. Punamonumentide kaitse alt ära võtmine. Muinsuskaitse nõukogu esimees Riin Alatalu on isiklikult kõige kaitse alt maha võtmise vastu, tema arust vähendavat see ameti võimu. Aga me oleme teenijad, partneriks omanikele. Heideti ette isegi, miks suhtlen ajakirjanduse ja avalikkusega. Julgesin vastata Sakala ajakirjanikule Viljandi lossivaremete küsimuses, et muinsuskaitses tõepoolest seisukohad muutuvad. On olnud selline aeg, kus lossivaremete taastamist isegi ei arutatud. 1964. aastast pärinev Veneetsia harta, mida kultuuriministeerium armastab tsiteerida, on saanud kõrvale Faro konventsiooni – moodsa, kaasaegse muinsuskaitse konventsiooni –, mis lähtub pärandi kasutaja huvidest. Uus muinsuskaitseseadus ütleb sõnaselgelt, et taastamine on soositud tegevus. Selleks annab riik isegi rahalist toetust. Tulemus ei tohiks olla ilmselge võltsing. Minu vastus ajakirjandusele on olnud ühene nii Viljandi varemete kui ka Narva vanalinna puhul: kui kohalik kogukond peab teemat väga oluliseks, siis me loomulikult arutame seda. Pärandi kogukonnaga tuleb muinsuskaitseametil asju arutada, see on ilmselgelt ja ühemõtteliselt rahvusvahelise muinsuskaitse põhimõte. Asjaolu, et 30 aastat on muinsuskaitseametis sellele kohe alguses „ei“ öeldud, ei tähenda, et me täna kogukonna arvamusega ei arvestaks. Moodne muinsuskaitse on teistsugune – suunatud elukvaliteedi paranemisele ja majandusliku tulu teenimisele. Kuna meil ei tekkinud sellistes küsimustes ministeeriumiga head partnerlust, on väga keeruline edasi minna.