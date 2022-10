PUTIN 70 | Surmasuudlused ja teenriteks treenitud oligarhid. Aastaga 1000 korda pealkirjades – kas tema juubelit peaks veel eraldi tähistama?

Selle loo oleks võinud rahus tegemata jätta. Kas maailma enimvihatud juhi 70. sünnipäev on juubel, mida peaks tähistama – meenutama ta lapsepõlve, näitama teda taas palja ülakehaga hobuse seljas või muul moel ning sellega märkamatult, aga kindlalt andma hoogu isikukultusele? Õnneks näib, et see viimane on murenemas – mobilisatsioon toob sõja venelastele kodudesse, telesaade asendub isikliku tragöödiaga. Ka Eesti putinistid hoiavad madalat profiili: on märgiline, et propagandist Solovjovil ei olnud oma saatesse Putinit kiitma võtta Eestist kedagi teist kui Hispaaniasse pagenud Neeme Lalli.