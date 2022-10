SÕJARAPORT | Teet Kalmus: mobilisatsioon kui meditsiiniline katastroof. Vene naiste seas algas meestejaht

Mitte ainult kindral-polkovnik, pea olematu haridusega Ramzan Kadõrov on ka „akadeemik“ ning paljude teiste aunimetuste omanik.

Venemaal on hüppeliselt kasvanud abielude sõlmimine, näiteks Amuuri oblastis sõlmiti oktoobris kolme päevaga 700 abielu ehk siis rohkem kui augustis kokku. Ühelt poolt tehakse oma senised kooselud ametlikuks, aga aktiivselt olla meestejahile siirdunud ka lastega üksikemad, sest abikaasa surma korral oleks võimalik saada neil 7 miljonit rubla hüvitist. Ja nii olevatki toimumas huvitav protsess, kus kaasat valitakse selle järgi, kui suur tõenäosus on tal sõjas ellu jääda – mida väiksem, seda parem, sest siis on suurem lootus kiirelt 7 miljonit rubla kätte saada.