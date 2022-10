FOTOD | Adamson-Ericu muuseumis avati näitus glamuursete käekottide ajaloost

Rahvusvahelisest käekotinäitusest ajendatuna on muuseumi teisel korrusel asuvasse Adamson-Ericu püsiekspositsiooni kujundatud spetsiaalne väljapanek kunstniku disainitud käekottidest. Eesti kunstiloo ühe kõige mitmekülgsema looja Adamson-Ericu kavandatud kotid on kõik ainueksemplarid. Väljas on ka abikaasale tekstiilikunstnik Mari Adamsonile, poetess Debora Vaarandile ja klaverikunstnik Lilian Semperile loodud kotid.