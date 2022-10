Olev Remsu: Putini propaganda tegi toona silla valmimisest oma number üks trumbi

Kertši silla avamistseremoonial 2018. aastal sõitis Vene president Vladimir Putin väidetavalt sellest esimesena üle. Kas see ka päriselt juhtus või on toonased jäädvustused moonutatud, jääbki ilmselt saladuseks.

Ehitise raudteeosa läks käiku poolteist aastat hiljem ning tegemist on pikima sillaga, mis kunagi on Venemaa poolt rajatud. Putini propaganda tegi silla valmimisest oma number üks trumbi, seda võis ületada vaid Kiievi vallutamine, Putini at-dva paraadi eesotsas Maidan Nezaležnostil. Hitler marssis Pariisis triumfikaare alt läbi, Putin tahtis endale samaväärset triumfi. Teame, et pealetung Kiievile sumbus, nüüd näib tulevat silla kaotamine.