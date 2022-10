Muusikakooliõpetaja saab kätte alla 900 euro kuus. „Kõik, mis kehtib õpetajate kohta, ei kehti meie kohta“

Viljandi muusikakoolis on bakalaureuse kraadiga õpetaja brutopalk 1257 eurot ja magistrikraadiga õpetajal 1336 eurot. Viljandi muusikakoolis on koos täiskasvanutega kokku 276 õpilast, õpetajaid 45. Nädalas tuleb täiskohaga töötaval õpetajal anda 28 individuaal- või 24 rühmatundi või 15 tundi suurtele kollektiividele. Kooli kõige hõivatum pilliõpetaja on Bert Langeler. Tal on juhendada kaks orkestrit, kaks suurt ansamblit, puhkpillistuudiod (mitu eri instrumendiga last korraga – toim) ja individuaaltunnid, see tähendab üle saja õpilase igal nädalal. Seejuures tuleb tunnid ette valmistada ja kanda hiljem õppeinfosüsteemi. Muusikakooli praeguse töökorralduse järgi ei piisa sellest siiski täiskoormuseks.